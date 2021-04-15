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Велосипедистка получила травмы в центре Екатеринбурга

Велосипедистка упала и пострадала на перекрестке улиц в Екатеринбурге.

Велосипедистка пострадала на перекрестке улиц Малышева и Банковского переулка в Екатеринбурге. Происшествие случилось 15 апреля 2021 года. На место инцидента выезжала скорая помощь, сообщает Е1.

Очевидцы видели множество велосипедистов, двигающихся группой на пешеходном переходе. На перекрестке одна из велосипедисток упала, потеряв управление. Приехавшие врачи диагностировали травмы.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что автомобилей в происшествии не участвовало. В оперативную часть информации об инциденте не поступало.

Напомним, 12 апреля около 15.00 «Тойота» перевернулась из-за ДТП в селе Покровское под Нижним Тагилом на пересечении улиц Правды и Советская.

Сюжеты:
Екатеринбург
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