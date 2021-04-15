Виновный в смерти директора тагильского ж/д вокзала отправлен в колонию-поселение

Виновный в смерти директора тагильского ж/д вокзала отправлен в колонию-поселение
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: pixabay.com
За смерть троих человек, в том числе начальника ж/д вокзала, в результате ДТП жителя Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение на три года.

Виновнику ДТП, в котором погибли начальница железнодорожного вокзала Нижнего Тагила и еще два сотрудника, вынесли приговор. Смертельная авария произошла на 56 километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск 29 февраля 2020 года.

По решению Пригородного районного суда 36-летний житель Нижнего Тагила признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортным средством на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, уголовное дело в отношении тагильчанина было возбуждено в марте 2020 года после ДТП, где тягача North Benz, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с микроавтобусом Fiat. В результате аварии три человека погибли, еще несколько, в том числе и дети, были доставлены в медицинские учреждения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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