Жители дома эвакуировались из-за пожара в квартире на улице Захарова в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По его словам, возгорание произошло вечером 15 апреля, на седьмом этаже на улице Захарова, 2. На место инцидента прибыли скорая медицинская помощь и три пожарные машины.
Огня не было видно, но дым капитально шел. Пожарные же рядом с нами. Они махом примчались,рассказал Сергей.
Он подчеркнул, что эвакуация людей из горящей квартиры не проводилась, спасателям не пришлось применять выдвижную лестницу. Также во время эвакуации местные жители выходили, забрав с собой домашних питомцев: коты были и на руках, и в переносках.
Странно другое, должны были газ, свет выключить, но ничего не было, отметил Сергей.
Также на место происшествия приехала аварийная служба от местной управляющей компании.
Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в селе Бызово произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.