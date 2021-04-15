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Жители дома эвакуировались из-за пожара в квартире на улице Захарова в Нижнем Тагиле

Пожарные эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за возгорания в одной из квартир на улице Захарова. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал местный жителей Сергей.

По его словам, возгорание произошло вечером 15 апреля, на седьмом этаже на улице Захарова, 2. На место инцидента прибыли скорая медицинская помощь и три пожарные машины.

Огня не было видно, но дым капитально шел. Пожарные же рядом с нами. Они махом примчались,рассказал Сергей.

Он подчеркнул, что эвакуация людей из горящей квартиры не проводилась, спасателям не пришлось применять выдвижную лестницу. Также во время эвакуации местные жители выходили, забрав с собой домашних питомцев: коты были и на руках, и в переносках.

Странно другое, должны были газ, свет выключить, но ничего не было, отметил Сергей.

Также на место происшествия приехала аварийная служба от местной управляющей компании.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в селе Бызово произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

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