22-летний солдат из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

Они также заявили, что память Алексея будет увековечена, пишет Ура.ру. В частности, учителя хотят установить мемориальную доску около центрального входа.
На данный момент там висит еще одна доска с именем Алексея Засова. Он также погиб на Украине, говорят педагоги.
Молодой человек окончил 9 классов, а затем пошел в техникум. Оттуда его призвали в армию, где он заключил контракт. Погиб Алексей 7 марта.
Алексей Засов, табличка с именем которого висит на стенах школы, погиб в 2014 году, когда сопровождал гуманитарный груз на Украину.