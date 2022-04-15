22-летний солдат из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

22-летний Алексей Иштиряков из Новоуральска погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили педагоги школы № 48, где учился солдат.

Они также заявили, что память Алексея будет увековечена, пишет Ура.ру. В частности, учителя хотят установить мемориальную доску около центрального входа. На данный момент там висит еще одна доска с именем Алексея Засова. Он также погиб на Украине, говорят педагоги. Молодой человек окончил 9 классов, а затем пошел в техникум. Оттуда его призвали в армию, где он заключил контракт. Погиб Алексей 7 марта. Алексей Засов, табличка с именем которого висит на стенах школы, погиб в 2014 году, когда сопровождал гуманитарный груз на Украину.

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