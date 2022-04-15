Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке

Мужчина ударил женщину на кольце у Компрессорного утром в Екатеринбурге в результате возникшего между ними конфликта.

Екатеринбурженка пыталась заехать на развязку перед водителем иномарки. Мужчина её не пропустил и, задев её автомобиль, сначала нецензурно выражался и попытался уехать, а когда пострадавшая хотела его остановить, водитель в ответ несколько раз ударил её по лицу и стал пинать, пишет Е1. Женщине помогли несколько молодых мужчин. По свидетельству одного из них, у неё оказался выбит передний зуб. Шея и лицо сейчас покрыты гематомами. Также очевидец добавил, что от нападавшего исходил запах алкоголя. Когда молодой человек высказал своё наблюдение мужчине, он сразу сел в свой автомобиль и уехал. Свидетели происшествия успели заснять дебошира на фото. Женщина сейчас находится в травмпункте, снимает побои. Напомним, 28 марта 2022 года в Екатеринбурге на Сортировке неизвестный мужчина ударил местную продавщицу из цветочного ларька бутылкой шампанского, после чего стал её бить. В результате у пострадавшей оказалось обезображено лицо, пробита голова в трёх местах и, кроме того, у неё повреждена глазница. Врачи говорят, что женщине придётся провести в больнице несколько месяцев. В полиции возбуждено уголовное дело о разбое. Личность пострадавшего не установлена. На Сортировке в Екатеринбурге неизвестный избил женщину до полусмерти

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