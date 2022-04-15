Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке

Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке
Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке
Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: Е1
Мужчина ударил женщину на кольце у Компрессорного утром в Екатеринбурге в результате возникшего между ними конфликта.

Екатеринбурженка пыталась заехать на развязку перед водителем иномарки. Мужчина её не пропустил и, задев её автомобиль, сначала нецензурно выражался и попытался уехать, а когда пострадавшая хотела его остановить, водитель в ответ несколько раз ударил её по лицу и стал пинать, пишет Е1.

Женщине помогли несколько молодых мужчин. По свидетельству одного из них, у неё оказался выбит передний зуб. Шея и лицо сейчас покрыты гематомами.

Также очевидец добавил, что от нападавшего исходил запах алкоголя. Когда молодой человек высказал своё наблюдение мужчине, он сразу сел в свой автомобиль и уехал. Свидетели происшествия успели заснять дебошира на фото.

Женщина сейчас находится в травмпункте, снимает побои.

Напомним, 28 марта 2022 года в Екатеринбурге на Сортировке неизвестный мужчина ударил местную продавщицу из цветочного ларька бутылкой шампанского, после чего стал её бить. В результате у пострадавшей оказалось обезображено лицо, пробита голова в трёх местах и, кроме того, у неё повреждена глазница. Врачи говорят, что женщине придётся провести в больнице несколько месяцев. В полиции возбуждено уголовное дело о разбое. Личность пострадавшего не установлена.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеконфликтнападениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы