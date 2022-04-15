Два человека получили травмы в результате аварии у пединститута в Нижнем Тагиле

Два человека получили травмы в результате аварии у пединститута в Нижнем Тагиле
Два человека получили травмы в результате аварии у пединститута в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:18ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Два автомобиля не поделили проезжую часть у здания педагогического института в Нижнем Тагиле. В результате аварии водитель и пассажир кроссовера отправлены в больницу.

Авария произошла около половины шестого в пятницу, 15 апреля, напротив дома по Красногвардейской, 66 в Нижнем Тагиле.

Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды тагильской ГИБДД, водитель TagAZ при повороте налево не предоставил преимущество Mitsubishi Outlander. Кроссовер двигался в прямом направлении.

Фото:tagilcity.ru

За рулем отечественного автомобиля находился 52-летний тагильчанин. В результате аварии 47-лятняя водитель японской иномарки и ее 27-летняя пассажирка были отправлены в ЦГБ№ 1 с ушибами грудных клеток и мягких тканей. После осмотра врачей, тагильчанкам назначили лечение и отправили домой.

В ГИБДД добавили, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

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