Два человека получили травмы в результате аварии у пединститута в Нижнем Тагиле

Два автомобиля не поделили проезжую часть у здания педагогического института в Нижнем Тагиле. В результате аварии водитель и пассажир кроссовера отправлены в больницу.

Авария произошла около половины шестого в пятницу, 15 апреля, напротив дома по Красногвардейской, 66 в Нижнем Тагиле. Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды тагильской ГИБДД, водитель TagAZ при повороте налево не предоставил преимущество Mitsubishi Outlander. Кроссовер двигался в прямом направлении. Фото: tagilcity.ru За рулем отечественного автомобиля находился 52-летний тагильчанин. В результате аварии 47-лятняя водитель японской иномарки и ее 27-летняя пассажирка были отправлены в ЦГБ№ 1 с ушибами грудных клеток и мягких тканей. После осмотра врачей, тагильчанкам назначили лечение и отправили домой. В ГИБДД добавили, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми. Пострадавшая в ДТП тагильчанка отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного

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