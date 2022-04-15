ФСБ проводит обыски в здании УрФУ в Екатеринбурге по делу о коррупции

ФСБ проводит обыски в здании УрФУ в Екатеринбурге по делу о коррупции
ФСБ проводит обыски в здании УрФУ в Екатеринбурге по делу о коррупции
Сегодня, 21:56ПроисшествияФото: pixabay
Силовики из федеральной службы безопасности нагрянули в УрФУ с обысками. В отношении кого есть «наводки» по коррупционным делам в сфере спорта, пока не сообщается.

Обыски начались утром 15 апреля в здании УрФу в Екатеринбурге. Источник Ура.ру, знакомый с ситуацией, пояснил редакции, что причиной появления маски-шоу стенах учебного стали мероприятия по пресечению коррупционных преступлений в сфере спорта.

Обыски проводились сразу на нескольких объектах, в том числе — в институте физкультуры Уральского федерального университета. По информации источника издания, силовиками были получены сведения, которые дадут основу полицейскому главку возбудить одно или несколько уголовных дел. Личность того, кто станет фигурантом по всем эпизодам, пока не разглашается в интересах следствия.

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Екатеринбург
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