Избившего екатеринбурженку автохама разыскивает полиция

Избившего екатеринбурженку автохама разыскивает полиция
Избившего екатеринбурженку автохама разыскивает полиция
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: 1MI
Мужчину, который избил по лицу и запинал женщину на дороге в Екатеринбурге, разыскивает полиция.

Заявление было подано в ОП № 6, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками дебошира.

Пострадавшая направлена на прохождение медицинского освидетельствования для установления тяжести вреда здоровью, рассказали редакции TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, причиной конфликта, по словам очевидцев, послужило то, что мужчина не пропустил женщину за рулем и задел ее машину. После этого он стал избивать Екатеринбурженку и выбил ей зуб. Свидетели сообщили, что от дебошира исходил запах алкоголя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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