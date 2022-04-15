Избившего екатеринбурженку автохама разыскивает полиция

Заявление было подано в ОП № 6, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками дебошира.
Пострадавшая направлена на прохождение медицинского освидетельствования для установления тяжести вреда здоровью, рассказали редакции TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, причиной конфликта, по словам очевидцев, послужило то, что мужчина не пропустил женщину за рулем и задел ее машину. После этого он стал избивать Екатеринбурженку и выбил ей зуб. Свидетели сообщили, что от дебошира исходил запах алкоголя.