На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело. Теперь 38-летнему гражданину, который во время буйного поведения и попыток покушения на полицейского был ранен в ногу, грозит наказание.
Напомним, жители сообщили в полицию о буйном жителе, который с криками разбивал окно в своей квартире. Прибывшим правоохранителям он не открыл дверь, поэтому один из них залез в окно. Там буйный житель едва не ударил полицейского креслом и топором. Правоохранитель ранил нарушителя порядка в ногу.
По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, полицейский воспользовался оружием правомерно. А мужчину будут судить в применении насилия в отношении полицейского.