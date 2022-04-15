На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело

Напомним, жители сообщили в полицию о буйном жителе, который с криками разбивал окно в своей квартире. Прибывшим правоохранителям он не открыл дверь, поэтому один из них залез в окно. Там буйный житель едва не ударил полицейского креслом и топором. Правоохранитель ранил нарушителя порядка в ногу.