На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело

На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело
На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело
Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: pixabay.com
38-летний житель Екатеринбурга грозился расправой с полицейским при помощи кресла и топора. В результате дебошир получил ранение в ногу.

На раненного буйного екатеринбуржца завели уголовное дело. Теперь 38-летнему гражданину, который во время буйного поведения и попыток покушения на полицейского был ранен в ногу, грозит наказание.

Напомним, жители сообщили в полицию о буйном жителе, который с криками разбивал окно в своей квартире. Прибывшим правоохранителям он не открыл дверь, поэтому один из них залез в окно. Там буйный житель едва не ударил полицейского креслом и топором. Правоохранитель ранил нарушителя порядка в ногу.

По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, полицейский воспользовался оружием правомерно. А мужчину будут судить в применении насилия в отношении полицейского.

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Екатеринбург
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