Находящийся в федеральном розыске похититель кабелей из Нижнего Тагила задержан

Находившегося в федеральном розыске 30-летнего злоумышленника задержали в Екатеринбурге. Сотрудники отделения полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» нашли в городе квартиру, которую снимал предполагаемый преступник.
Сначала полицейские понаблюдали за ним, а затем задержали, когда тот выходил из квартиры.
Напомним, мужчина ранее судим за кражи и мошенничества. Его разыскивали после того, как он сбежал от правосудия, имея подписку о невыезде.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник обманным путем проникал в колодцы кабельной канализации, похищал там кабель телефонной связи, из-за чего без связи оставались пожилые люди.
Мужчину обвиняют в 57 эпизодах преступлений. Мужчина находится в следственном изоляторе. Осенью ему вынесли наказание за хранение наркотиков в виде обязательных работ.