Находящийся в федеральном розыске похититель кабелей из Нижнего Тагила задержан

Находящийся в федеральном розыске похититель кабелей из Нижнего Тагила задержан
Находящийся в федеральном розыске похититель кабелей из Нижнего Тагила задержан
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полицейские Екатеринбурга нашли сбежавшего от правосудия мужчину. Его судили за кражи и хранение наркотиков.

Находившегося в федеральном розыске 30-летнего злоумышленника задержали в Екатеринбурге. Сотрудники отделения полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» нашли в городе квартиру, которую снимал предполагаемый преступник.

Сначала полицейские понаблюдали за ним, а затем задержали, когда тот выходил из квартиры.

Напомним, мужчина ранее судим за кражи и мошенничества. Его разыскивали после того, как он сбежал от правосудия, имея подписку о невыезде.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник обманным путем проникал в колодцы кабельной канализации, похищал там кабель телефонной связи, из-за чего без связи оставались пожилые люди.

Мужчину обвиняют в 57 эпизодах преступлений. Мужчина находится в следственном изоляторе. Осенью ему вынесли наказание за хранение наркотиков в виде обязательных работ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
задержанныйнайден
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы