Пострадавшая в ДТП тагильчанка отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного

Жительница Нижнего Тагила после ДТП отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного в полицию. ЧП случилось 23 октября прошлого года в 17.30 около дома №57 на Ленинградском проспекте.
Как сообщили в отделении пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское», неизвестный водитель сбил женщину, когда ехал задом. После этого он предложил пострадавшей отвезти ее в больницу, но женщина сказала, что не нуждается в помощи и ушла домой. Водитель уехал.
После этого она обратилась в полицию с просьбой найти того виновника ДТП. Очевидцев происшествия просят звонить по тел.: 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.