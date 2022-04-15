Пострадавшая в ДТП тагильчанка отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного

Пострадавшая в ДТП тагильчанка отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного
Пострадавшая в ДТП тагильчанка отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Жительница Нижнего Тагила осенью прошлого года была сбита невнимательным водителем. Тот предложил пострадавшей отвезти ее в больницу, но она отказалась, а потом решила разыскать водителя.

Жительница Нижнего Тагила после ДТП отказалась от медпомощи и пожаловалась на виновного в полицию. ЧП случилось 23 октября прошлого года в 17.30 около дома №57 на Ленинградском проспекте.

Как сообщили в отделении пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское», неизвестный водитель сбил женщину, когда ехал задом. После этого он предложил пострадавшей отвезти ее в больницу, но женщина сказала, что не нуждается в помощи и ушла домой. Водитель уехал.

После этого она обратилась в полицию с просьбой найти того виновника ДТП. Очевидцев происшествия просят звонить по тел.: 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпавария
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы