Разыскивается пропавший по дороге в школу подросток

Известно, что мальчик проживал вместе с отцом. В правонарушениях замечен не был, семья не характеризовалась как неблагополучная. Всех, кто-знает хоть что-то о подростке, просят позвонить в отделение полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по тел.: (3435) 97-64-02; 97-64-78 или 02.