Разыскивается пропавший по дороге в школу подросток

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 16-летнего школьника - Алиева Руслана Эльнуровича. Юноша, обучающийся в школе № 33, ушел из дома 13 апреля около 9.00 в учреждение и исчез. Незадолго до этого подросток поссорился с папой. Об этом сообщает МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Приметы школьника: рост 170-175 см, волосы и глаза тёмные, стрижка короткая. На нем была красная куртка с капюшоном, спортивные штаны с надписью «Tik Tok», серо-черные кеды, черная кофта «PUMA», рюкзак. Особые приметы: очки.
Известно, что мальчик проживал вместе с отцом. В правонарушениях замечен не был, семья не характеризовалась как неблагополучная. Всех, кто-знает хоть что-то о подростке, просят позвонить в отделение полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по тел.: (3435) 97-64-02; 97-64-78 или 02.