Разыскивается пропавший по дороге в школу подросток

Разыскивается пропавший по дороге в школу подросток
Разыскивается пропавший по дороге в школу подросток
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
16-летний школьник пропал в Нижнем Тагиле. Незадолго до исчезновения он поссорился с отцом.

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 16-летнего школьника - Алиева Руслана Эльнуровича. Юноша, обучающийся в школе № 33, ушел из дома 13 апреля около 9.00 в учреждение и исчез. Незадолго до этого подросток поссорился с папой. Об этом сообщает МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Приметы школьника: рост 170-175 см, волосы и глаза тёмные, стрижка короткая. На нем была красная куртка с капюшоном, спортивные штаны с надписью «Tik Tok», серо-черные кеды, черная кофта «PUMA», рюкзак. Особые приметы: очки.

Известно, что мальчик проживал вместе с отцом. В правонарушениях замечен не был, семья не характеризовалась как неблагополучная. Всех, кто-знает хоть что-то о подростке, просят позвонить в отделение полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по тел.: (3435) 97-64-02; 97-64-78 или 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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