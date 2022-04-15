Силовики со стрельбой штурмовали квартиру устроившего дебош екатеринбуржца

Утром 4 апреля на Сортировке некий мужчина начал выбивать окна в общежитии, в котором жил. На стучавших в двери правоохранителей он не реагировал, поэтому один из них залез в окно.

Стали известны подробности штурма общежития на Сортировке который произошёл утром 14 апреля. Полицейским пришлось штурмовать здание из-за жильца-дебошира. В помещение правоохранителям пришлось заходить через окно. Как сообщили в МВД РФ, полицейский наряд выехал на сообщение о том, что в общежитии на ул. Надеждинской местный житель выбивает стекла в окнах своей квартиры. Двери прибывшим стражам порядка не открыли, поэтому один из них залез на второй этаж по газовой трубе, чтобы войти через разбитое окно. Внутри был дебошир, который сначала совершил попытку ударить правоохранителя креслом, а затем топором, ножом и осколком. Полицейский распылил перцовый баллон, но тот не помог, поэтому он воспользовался пистолетом. Он выстрелил нарушителю порядка в ногу. Его отвезли в больницу. Выяснилось, что это ранее судимый, многократно привлекающийся к ответственности за употребление наркотиков гражданин. Известно, что полицейские пришли к выводу, что их коллега воспользовался пистолетом правомерно. Проводится проверка.

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