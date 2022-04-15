Свердловчанин остался безнаказанным после избиения им собаки в лифте

Свердловчанин остался безнаказанным после избиения им собаки в лифте
Свердловчанин остался безнаказанным после избиения им собаки в лифте
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: pixabay
Зоозащитники возмутились решением полицейских Екатеринбурга об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения собаки. Свердловчанин остался безнаказанным, а собиравшие на лечение собаки деньги неравнодушные местные жители намерены обратиться в прокуратуру.

Отдел полиции № 4 Екатеринбурга вынес отказ в возбуждении уголовного дела за жестокое избиение животного в отношении свердловчанина, который пинал и избил в лифте собаку по кличке Пух. Местные зоозащитники поделились с Е1, что обратились в полицию в надежде на привлечение к ответственности злоумышленника. По словам волонтера Евгении, подобные отказы являются обычной практикой, поэтому девушка намерена жаловаться в прокуратуру.

Согласно решению полицейских, в данном случае отсутствуют корыстные систематические избиения и причинная связь. Формулировка для отказа — «отсутствие события преступления».

Местные жители, которые собирали деньги на лечение и операцию для Пуха, тоже возмущены данным решением правоохранителей.

Сейчас все моральные уроды посмотрят, что есть видео, есть резонанс и толку нет. Можно и дальше животных калечить! И будет это расти в геометрической прогрессии во всех лифтах города, поделилась с редакцией читательница.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу изданию ответили, что никто дело не заминал. В муниципалитете существует практика заведения подобных уголовных дел, которые потом доходят до суда.

Напомним, информация о свердловчанине, который в лифте нанес увечья псу, появилась в соцсетях 28 марта.

Сюжеты:
Екатеринбург
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