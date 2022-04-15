В Екатеринбурге присяжные признали виновной поджигательницу бездомного

В Екатеринбурге присяжные признали виновной поджигательницу бездомного
В Екатеринбурге присяжные признали виновной поджигательницу бездомного
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: pixabay.com
Суд в Екатеринбурге признал виновной женщину Анну, которая в прошлом году подожгла бездомного.

В Екатеринбурге суд присяжных вынес решение в отношении местной жительницы. Анну признали виновной в поджоге бездомного несмотря на то, что девушка до последнего настаивала на ненамеренности своего поступка.

Напомним, трагедия случилась весной прошлого года. Именно тогда Анна чем-то облила бездомного, а затем чиркнула зажигалкой. Все произошло на глазах у ее знакомого и свидетелей.

Мужчина получил 80% ожогов тела и умер на следующий день после ЧП в госпитале.

В составе присяжных было восемь человек. Семь из них уверенно проголосовали за то, что вина доказана. Пятеро из них уверены, что никаких поблажек женщина не заслуживает.

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Екатеринбург
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