В Нижней Салде мужчина выжил после падения с балкона многоэтажки

В Нижней Салде выжил выпавший с балкона мужчина

Сегодня утром житель дома одной из улиц Нижней Салды выпал с балкона. Мужчина остался жив, за его жизнь борются медики.

В Нижней Салде выпавший мужчина выжил. ЧП произошло сегодня утром, 15 апреля, на ул. Ломоносова. Мужчина выпал из окна на глазах у случайных прохожих. Они видели такую картину: пожилой гражданин висел на окне, у него не получалось забраться обратно. К месту происшествия люди вызвали спасателей. Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», по словам очевидцев, некоторое время мужчине удалось провисеть там, потому что он держался ногами за решетки балкона квартиры, расположенной на этаж ниже. Тем не менее, мужчина все же упал и, ударившись о козырек, свалился на землю. При падении пострадавший разбил голову о бетонную плиту. Прибывшие медики увидели лежащего мужчину, истекающего кровью, но все еще находящегося в сознании. Мужчину отвезли в больницу. Там констатировали, что причинами произошедшего могут быть проблемы со здоровьем. Известно, что его супруга дала мужчине прочитать книгу, а сама ушла на кухню. Мужчина пошел на балкон, чтобы прочесть книгу и почему-то вылез. О том, что мужчина лежит на улице жена узнала, когда к ней в дверь постучали соседи. За жизнь пострадавшего борются врачи.

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