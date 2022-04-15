Желание согреться заставило оренбурженку угнать автомобиль

Как сообщают «Народные Новости», 34-летний местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о пропаже машины. В рамках расследования открытого по жалобе уголовного производства была задержана 36-летняя гражданка, проживающая в Соль-Илецке.
Женщина свою вину признала. Поступок она аргументировала тем, что замерзла, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согреться оренбурженка решила в припаркованном неподалеку автомобиле.
Жительницу Соль-Илецка привлекли к уголовной ответственности — ей предъявлено обвинение в неправомерном завладении автотранспортным средством без цели хищения. Предусмотренное соответствующей статьей наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.