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20 килограммов красной икры «задержали» в Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 килограммов красной икры «задержали» в Кольцово

15 мая 2012, 09:40ПроисшествияЕвгения
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