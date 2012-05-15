20 килограммов красной икры «задержали» в Кольцово

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, партия икры весом 20 килограмм была ввезена из Петропавловска-Камчатского авиарейсом в Екатеринбург без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, отсутствовала маркировка на упаковке и на таре, а предоставленная грузополучателем копия ветеринарного свидетельства была оформлена с нарушением установленных требований. Других бумаг представлено не было.