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Близ поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом собираются строить щебеночный завод. Жители обращаются к властям и в прокуратуру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Близ поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом собираются строить щебеночный завод. Жители обращаются к властям и в прокуратуру

15 мая 2012, 19:18ПроисшествияВалерия Лошкарева
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