Близ поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом собираются строить щебеночный завод. Жители обращаются к властям и в прокуратуру

В воскресенье 13 мая уже прошло собрание местных жителей поселка Черноисточинск. На нем присутствовали депутаты Городской думы Геннадий Упоров, Вадим Раудштейн, Владимир Гаев и другие, а также депутат законодательного собрания Максим Ряпасов. Жители высказали недовольство по поводу строительства завода в туристической зоне, в тихом спокойном местечке, и политики согласились с их претензиями. Участники собрания обсуждали план возможных действий по борьбе с планируемым строительством.

На собрании нам попался директор предприятия-застройщика Мироненко. Посмотрев видео, вы поймете: ему плевать на нас всех. Он «приехал в гости к друзьям, а не с вами встречаться». Ему плевать, что вырубят лес. Плевать, что загрязнят водоем, из которого мы пьем. Плевать, что при южном ветре весь Черноисточинск будет накрывать слоем пыли. Плевать, что тихое местечко будет сходить с ума от верениц груженых щебнем грузовиков. Плевать, что будут уничтожены туристические тропы. У него один ответ на все: «Завод и карьер будет и точка!». Ага, размечтался... пишет в ВКонтакте Егор Бычков.

Егор уверен, что активистам борьбы удастся повлиять на отмену строительства карьера и щебеночного завода на дорогой им земле. Сейчас инициативная группа составила обращения на имя председателя Думы Горноуральского городского округа Александра Семячкова и природоохранного прокурора Нижнего Тагила Василия Калинина.

Александр Викторович обещал предоставить местным жителям аудиенцию в этот четверг, 17 мая, где на общем собрании будет высказано и запротоколировано мнение жителей поселка по поводу грядущего строительства. Егор Бычков уверен, что такое официально высказанное мнение сможет повлиять на дальнейшие возможности застройщика.

Юрьев Камень, фото со страницы Егора Бычкова ВКонтакте.

Что касается природоохранной прокуратуры, то ее сотрудники прислали официальный ответ о том, что «не смогли добыть достоверных свидетельств о

Застройщику для начала активных действий необходимо получить результаты государственной экологической экспертизы, которые у них будут не раньше сентября. Помимо этого есть еще куча юридических проблем. Например, в «Постановлении о расширении земельного фонда» областного правительства от 2 ноября 2011 года перечислен список территорий, относящихся к лесопарковым и эксплуатационным. Так вот, в тексте данная территория относится к первому типу, на котором строительство запрещено. А далее в схеме, прикрепленной к документу, она становится эксплуатационной территорией объясняет Егор Бычков.

Было ли это ошибкой чиновников, или они действовали умышленно, и к какой территории земель относятся окрестности Юрьева Камня, еще предстоит выяснить инициативной группе. Между тем дело сдвинулось с мертвой точки, и застройщики увидели, что им оказано сопротивление. Чем обернется эта борьба, станет ясно позже.

Кадр из видео с места собрания в Черноисточинске, в центре - директор фирмы «Юрьев Камень» Александр Мироненко.