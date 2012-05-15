В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала 100 тысяч рублей мошеннику, который представился курьером полицейских

Мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, рассказал, что сын женщины попал в полицию за совершение тяжкого преступления. Но за 200 тысяч рублей неизвестный пообещал помочь сыну избежать неприятностей. Перепуганная мать объяснила, что такими средствами не располагает, но обещала заплатить половину от указанной суммы, то есть сто тысяч.

Лжеполицейский согласился на эту сумму и рассказал, что сейчас к женщинеприедет курьер и заберет деньги.

Курьер, по описанию пенсионерки,30-летний светловолосый мужчина, действительно приехал. Он забрал уженщины деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Оправившаяся от шока пенсионерка наконец решила позвонить своему сыну,который в это время спал у себя дома. Мужчина объяснил матери, что онастала жертвой мошенников, и та в 6 часов утра уже написала заявление вполицию.

Женщина хорошо запомнила этого «курьера», поэтому эксперты с ее помощьюсоставили фоторобот подозреваемого. Полицейские просят граждан, комузнаком человек, изображенный на фотороботе, сообщить в дежурную частьотдела полиции № 16 по телефону 97-60-32, чтобы помочь в расследованиипреступления, или по телефону 02.