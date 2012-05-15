Вынесено обвинение матери, убившей младенца «пьяным» грудным молоком
15 мая 2012, 15:24Происшествия
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По данным пресс-службы прокуратуры области, в Ачите 27-летняя пьяная мать кормила грудным молоком своего младенца, который в итоге скончался от острого отравления этиловым спиртом. Концентрация яда в крови ребенка составила 0,4 промилле, труп малыша мать обнаружила только утром.
Всеслучилось в ночь, когда горе-девушка выписалась из роддома, малышу на тотмомент было всего 10 дней. Пренебрегая рекомендациями врачей не кормить ребенкагрудным молоком в случае алкогольного опьянения, она выпила бокал вина иполтора литра пива. После этого кормила младенца каждые два часа.
Сегодняпрокуратура Ачитинского района утвердила обвинительное заключение, девушкаобвиняется в смерти по неосторожности. Свою вину молодая мать призналаполностью, ей грозит до 2-х лет лишения свободы. При этом у девушки есть ещедвое детей.
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