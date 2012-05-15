Вынесено обвинение матери, убившей младенца «пьяным» грудным молоком

Всеслучилось в ночь, когда горе-девушка выписалась из роддома, малышу на тотмомент было всего 10 дней. Пренебрегая рекомендациями врачей не кормить ребенкагрудным молоком в случае алкогольного опьянения, она выпила бокал вина иполтора литра пива. После этого кормила младенца каждые два часа.