Пропавшие нашлись! В Нижнем Тагиле малолетние брат и сестра уходили из дома (ФОТО)

Эксперты отмечают, что самовольно уходящие из семей или детских учреждений, это та категория ребят, которые в силу определенных обстоятельств подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества. Если ребенок ушел из дома и его местонахождение неизвестно, следует вспомнить о его последних увлечениях (играх, соц.сетях, субкультурах, настроении), затем обзвонить друзей ребенка и их родителей, проверить, пропали ли из дома вещи, деньги. При этом не следует показывать свои эмоции тем, кто, возможно, знает, где ребенок находится, акцентируя внимание на том, что вы волнуетесь и ждете его. Когда ребенок вернется, обсудите причины поступка и не забудьте сообщить о его приходе в полицию, если вы подавали заявление в правоохранительные органы.