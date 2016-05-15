Любопытство чуть не погубило школьника: в Первоуральске 8-летнего мальчика в электрощитовой ударило током

Один из приятелей - восьмилетний школьник – взялся обеими руками за электродугу. Почувствовав сильную боль, он выбежал из помещения с криками о помощи. Женщина, которая находилась в это время поблизости, вызвала скорую. Мальчика с ожогами, с предварительным диагнозом «поражение электротоком», увезли в городскую больницу. В настоящее время здоровье ребенка в безопасности.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции начали на месте выяснять причины произошедшего. Они выяснили, что помещение осталось открытым после похищения неизвестными цветного металла из щитовой.

По факту случившегося органы внутренних дел проводят проверку, а также разыскивают лиц, похитивших цветной металл и оставивших помещение открытым. В настоящее время щитовая закрыта - собственник помещения установил надлежащее запирающее устройство.

Сотрудники полиции напоминают, что родители должны контролировать своих детей время прогулки, а также чаще беседовать с ними о вопросах безопасного поведения на улице.