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Любопытство чуть не погубило школьника: в Первоуральске 8-летнего мальчика в электрощитовой ударило током
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Любопытство чуть не погубило школьника: в Первоуральске 8-летнего мальчика в электрощитовой ударило током

15 мая 2016, 14:45Происшествия
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