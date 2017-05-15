Молодые люди избили продавца пивного магазина в Екатеринбурге (ФОТО)

Сообщается, что двое молодых людей зашли в торговую точку, дождались, пока выйдут покупатели и напали на продавца. Сперва его били в помещении, а затем вывели на улицу.

Молодой человек был госпитализирован с гематомами и черепно-мозговой травмой, пишет E1.ru.

На месте происшествия работали специалисты, которые намерены установить все обстоятельства ЧП. Известно, что ничего из магазина не пропало.

Фото: E1.ru