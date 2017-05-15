Молодые люди избили продавца пивного магазина в Екатеринбурге (ФОТО)
15 мая 2017, 08:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В воскресенье 14 мая в столице Урала неизвестные избили продавца пивного магазина.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что двое молодых людей зашли в торговую точку, дождались, пока выйдут покупатели и напали на продавца. Сперва его били в помещении, а затем вывели на улицу.
На месте происшествия работали специалисты, которые намерены установить все обстоятельства ЧП. Известно, что ничего из магазина не пропало.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей