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Один год и три месяца колонии строгого режима получил житель Нижнего Тагила за многократную езду в пьяном виде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один год и три месяца колонии строгого режима получил житель Нижнего Тагила за многократную езду в пьяном виде

15 мая 2017, 17:35Происшествия
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