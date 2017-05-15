Один год и три месяца колонии строгого режима получил житель Нижнего Тагила за многократную езду в пьяном виде

38-летний житель Нижнего Тагила, по приговору суда, лишен права управления ТС на дальнейшие 13 лет. На основании материалов дела по задержанию сотрудниками ГИБДД гражданина Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело.

В 2015 году владелец ГАЗ-3110 находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Экспертиза установила, что содержание алкоголя в организме составляло 0,649 мг/л, что значительно превышает уровень нормы. Тогда автомобилиста лишили прав на три года.

Позже было установлено: с 2004 по 2015 годы в отношении гражданина было составлено 13 административных протоколов за управление ТС в пьяном виде. По совокупности грубейших нарушений ПДД было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда за неоднократное неисполнение закона обвиняемый приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.