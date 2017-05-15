Пони провалился в открытый колодец на улице Решетникова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 мая 2017, 11:35Происшествия
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Спасатели в Нижнем Тагиле вытащили пони из колодца.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 13 мая днем. На пульт ЕДДС поступило сообщение, что на улице Решетникова в Нижнем Тагиле в открытый люк провалилось животное.
Как сообщает Центр защиты населения, испуганного пони достали с помощью альпинистского снаряжения и передали владелице. Животное не пострадало.
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Фото: Центр защиты населения
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