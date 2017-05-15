Семья с двумя детьми чуть не погибла во время пожара в Пионерском районе Екатеринбурга
15 мая 2017, 09:50Происшествия
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В 3 часа ночи в Пионерском районе Екатеринбурга произошел пожар в квартире на седьмом этаже многоэтажки. В огне чуть не погибла семья.
Сюжеты: Екатеринбург
Со слов потерпевших, на кухне послышался хлопок, и началось горение. Семья запаниковала, вышла на балкон и стала просить о помощи.
Как пишет Е1, случайный прохожий увидел погорельцев, они скинули ему ключи, он поднялся на этаж и помог семье с двумя детьми и собакой эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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