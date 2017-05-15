Семья с двумя детьми чуть не погибла во время пожара в Пионерском районе Екатеринбурга

Со слов потерпевших, на кухне послышался хлопок, и началось горение. Семья запаниковала, вышла на балкон и стала просить о помощи.

Как пишет Е1, случайный прохожий увидел погорельцев, они скинули ему ключи, он поднялся на этаж и помог семье с двумя детьми и собакой эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.