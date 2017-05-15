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Шишка на голове от удара клюкой и расцарапанное лицо: толпа женщин напала на двух молодых людей из-за отлова собак (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шишка на голове от удара клюкой и расцарапанное лицо: толпа женщин напала на двух молодых людей из-за отлова собак (ВИДЕО)

15 мая 2017, 18:20ПроисшествияПавел Щербина
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