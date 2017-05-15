Сильно пьющий мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

Во время ликвидации огня из подъезда были эвакуированы 10 человек, в том числе и дети. Хозяин сгоревшей квартиры часто выпивал. Как говорят очевидцы, сначала в квартире происходила драка, а потом, вышедший на балкон сосед, увидел дым из квартиры этажом выше.