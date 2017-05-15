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Танк-памятник Т-72 горел в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Танк-памятник Т-72 горел в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

15 мая 2017, 08:00Происшествия
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