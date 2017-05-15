Танк-памятник Т-72 горел в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
15 мая 2017, 08:00Происшествия
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В минувшее воскресенье 14 мая в Нижнем Тагиле горел танк-памятник Т-72, установленный в Дзержинском районе.
Сюжеты: Нижний Тагил
ЧП произошло днём на площади Танкостроителей. На место пожара выезжали 11 пожарных в сопровождении трёх цистерн.
Пожар был потушен в 16:10, сообщили в МЧС. Также в ведомстве рассказали, что возгорание случилось внутри, и наружу огонь не вышел.
Вероятно, причиной пожара стало хулиганство. Вполне возможно, что в смотровое окно танка бросили горящий предмет.
Представители Уралвагонзавода и ответственного за объект музея намерены оценить ущерб, передает E1.ru.
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Фото: сообщество Типичный Тагильчанин
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