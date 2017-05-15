Танк-памятник Т-72 горел в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

ЧП произошло днём на площади Танкостроителей. На место пожара выезжали 11 пожарных в сопровождении трёх цистерн.

Пожар был потушен в 16:10, сообщили в МЧС. Также в ведомстве рассказали, что возгорание случилось внутри, и наружу огонь не вышел.