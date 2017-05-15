Забор упал на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге: школьник находится в реанимации (ФОТО)

Инцидент произошел 12 мая. Ребенок гулял во дворе многоэтажного дома на ул. Бебеля. В момент игр на него упал забор. Пострадавшего домой привели его товарищи, которые и рассказали родителям об инциденте, сообщает надзорное ведомство.