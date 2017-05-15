Забор упал на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге: школьник находится в реанимации (ФОТО)
15 мая 2017, 12:20Происшествия
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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения забора на 9-летнего ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 12 мая. Ребенок гулял во дворе многоэтажного дома на ул. Бебеля. В момент игр на него упал забор. Пострадавшего домой привели его товарищи, которые и рассказали родителям об инциденте, сообщает надзорное ведомство.
Школьник доставлен в медучреждение. У него диагностирован разрыв двенадцатиперстной кишки. Ребенок прооперирован и находится в реанимации.
Сейчас установлена организация, обслуживающая данный дом. Будут запрошены документы о состоянии ребенка, установлена причина падения забора, выявлен круг ответственных лиц.
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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