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Забор упал на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге: школьник находится в реанимации (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Забор упал на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге: школьник находится в реанимации (ФОТО)

15 мая 2017, 12:20Происшествия
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