Тагильчанин пропал после отдыха с друзьями около поселка Горноуральский (ФОТО)

7 мая Пантюхин приехал к друзьям на дачный участок в районе станции 337 км. Там приятели распивали алкогольные напитки. После застолья мужчина пешком отправился на станцию, чтоб на электричке уехать домой, но заблудился.

С заявлением о пропаже родные Пантюхина обратились в полицию только 12 мая. Как сообщили в пресс-службе УМВД Нижнего Тагила, мужчина какое-то время выходил на связь по телефону с родственниками. Последний раз в телефонном разговоре он сообщил, что видит пятиэтажные дома. По всей видимости, Пантюхин вышел к поселку Горноуральский.

Приметы пропавшего тагильчанина: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в чёрную кожаную куртку, белую футболку, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки. Особые приметы: отсутствуют передние зубы, на теле большое количество татуировок, сообщает ИА «Все новости».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерия Пантюхина, сотрудники полиции просят позвонить по телефону 97-63-02.