Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)
15 мая, 20:30Происшествия
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Вечером 15 мая в Нижнем Тагиле пронесся ураганный ветер.
Сюжеты: Нижний Тагил
В различных районах города очевидцы сообщают о налетевшем сильном порыве ветра, который поднял с земли пыль и мусор.
Ветер налетел очень быстро. Ничего не было видно из-за пыльной бури сообщает жительница центра Нижнего Тагила.
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На ГГМ также были порывы сильного ветра с пылью.
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Тучу сдуло на ГГМ пишет автор фото.
Встали трамваи 12 маршрута в сторону Вагонки.
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12 трамваи встали. Где-то впереди провод, говорят, слетел сообщает тагильчанка.
Ветром оборвало трамвайные линии на ГГМ.
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Также на привокзальной площади на оставке маршруток до Вагонки слетел рекламный щит.
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