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Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)

15 мая, 20:30Происшествия
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