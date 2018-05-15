Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)

В различных районах города очевидцы сообщают о налетевшем сильном порыве ветра, который поднял с земли пыль и мусор.

Ветер налетел очень быстро. Ничего не было видно из-за пыльной бури сообщает жительница центра Нижнего Тагила.

На ГГМ также были порывы сильного ветра с пылью.

Тучу сдуло на ГГМ пишет автор фото.

Встали трамваи 12 маршрута в сторону Вагонки.

12 трамваи встали. Где-то впереди провод, говорят, слетел сообщает тагильчанка.

Ветром оборвало трамвайные линии на ГГМ.

Также на привокзальной площади на оставке маршруток до Вагонки слетел рекламный щит.