Житель Невьянска задержан за лжеминирование психбольницы в Екатеринбурге

По предварительным данным, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в психиатрической больнице на Сибирском тракте должно произойти ЧП. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции и экстренных служб на территории медучреждения опасных предметов и веществ не нашли.

Позже была установлена личность звонившего. Им оказался неоднократно судимый пациент той же больницы. Мужчину задержали. Он во всем сознался и объяснил свой поступок тем, что не согласен

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Е1.