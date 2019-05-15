Пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП в Нижнем Тагиле
15 мая в 11 часов дня в Нижнем Тагиле водитель «УАЗ Патриот» совершил наезд на мотоциклистов, сообщает пресс-служба ГИБДД.
ДТП произошло на Тагилстрое. Водитель автомобиля двигался по улице Металлургов, при повороте на улицу Балакинскую не предоставил преимущество движения мотоциклисту на «Иж Планета Спорт», ехавшему по прямой.
В результате ДТП травмы получил пассажир мотоцикла. Мужчина 1970 года рождения госпитализирован в больницу с диагнозом «открытый перелом голени».
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Оба водителя прошли освидетельствование на наличие алкоголя в крови. На момент ДТП оба были трезвы. Пассажир и водитель «Иж Планета Спорт» были в шлемах, стаж управления транспортным средством категории «А» у водителя мотоцикла составляет 15 лет.
В Нижнем Тагиле 2 мая женщина на иномарке на Черноисточинском шоссе нарушила ПДД и совершила наезд на водителя мотоцикла. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.