Пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП в Нижнем Тагиле

ДТП произошло на Тагилстрое. Водитель автомобиля двигался по улице Металлургов, при повороте на улицу Балакинскую не предоставил преимущество движения мотоциклисту на «Иж Планета Спорт», ехавшему по прямой.

В результате ДТП травмы получил пассажир мотоцикла. Мужчина 1970 года рождения госпитализирован в больницу с диагнозом «открытый перелом голени».

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Оба водителя прошли освидетельствование на наличие алкоголя в крови. На момент ДТП оба были трезвы. Пассажир и водитель «Иж Планета Спорт» были в шлемах, стаж управления транспортным средством категории «А» у водителя мотоцикла составляет 15 лет.