Пять человек пострадали в столкновениях у Театра драмы в Екатеринбурге

Пятеро жителей столицы Урала доставлены в городские больницы № 24, 36, 40. У двоих пострадавших предварительно диагностирована черепно-мозговая травма, еще двое горожан во время столкновения получили ушибы мягких тканей, пятый пострадавший отказался от медицинской помощи, у него не диагностировано каких-либо серьезных травм.

Ранее сообщалось, что во время пикета пострадал 17-летний подросток. Как рассказал очевидец корреспондентам Е1, молодой человек получил травму головы, однако от медицинской помощи он отказался.

Пикет против Храма-на-Драме завершился в 5 часов утра. Во время акции силовики задержали 28 человек. Утром 15 мая в полицию для беседы были приглашены четверо активистов, участвовавших в акции. Сегодня пикетчики планируют в 21.30 провести флеш-моб на месте строительства объекта.