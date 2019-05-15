В екатеринбургские храмы и церкви массово поступили сообщения о минировании

Как рассказал источник издания, едва ли не во все религиозные сооружения уральской столицы поступили сообщения о минировании. Уточняется, что, вероятно, сообщения поступили по электронной почте.

Решение об эвакуации в данном случае должны принять в епархии, поскольку «всем очевидно, что это фейк».

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев.

Вечером 14 мая из-за сообщения о минировании были эвакуированы священнослужители Екатеринбургской епархии. Сообщение оказалось ложным.