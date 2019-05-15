В екатеринбургские храмы и церкви массово поступили сообщения о минировании
Вчера, 19:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании храмов и церквей. Об этом сообщает Znak со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал источник издания, едва ли не во все религиозные сооружения уральской столицы поступили сообщения о минировании. Уточняется, что, вероятно, сообщения поступили по электронной почте.
Решение об эвакуации в данном случае должны принять в епархии, поскольку «всем очевидно, что это фейк».
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев.
Вечером 14 мая из-за сообщения о минировании были эвакуированы священнослужители Екатеринбургской епархии. Сообщение оказалось ложным.
Сообщения о минировании начали поступить во время протестов в защиту сквера, где планируется строительство храма святой Екатерины, которые прошли 13 и 14 мая. В ходе акций протеста были задержаны 30 человек.
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