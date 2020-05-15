Алкоголь и сигареты стали причиной пожара на Вагонке

По словам спасателей, влюблённая пара накануне вечером злоупотребила алкоголем. Будучи изрядно пьяным, мужчина решил покурить, не вставая с кресла. В итоге он уснул с сигаретой в руках.

Мужчину и женщину разбудили сотрудники МЧС, когда эвакуировали их из квартиры, добавили в надзорном ведомстве.

После осмотра медиками влюблённые отказались от госпитализации.

В результате происшествия огонь повредил имущество тагильчан на площади два квадратных метра. По факту пожара сотрудниками МЧС проводится проверка.