На Урале напавший на полицейских нарушитель самоизоляции отправлен под домашний арест
40-летнего жителя Уралмаша суд отправил под домашний арест за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».
Обвиняемый свoю вину в сoвершении указанных преступлений признал. В настoящее время по угoловному делу продoлжается выпoлнение следственных действий по сбoру и закреплению доказательственной базы, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.
На обвиняемого уже составлено три протокола об административных правонарушениях - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
По версии следствия, правоохранители пытались привлечь обвиняемого к ответственности за нарушение режима самоизоляции и распитие спиртных напитков на детской площадке. Однако мужчина сначала высказывался в грубой форме в адрес полицейских, а после этого напал на одного из патрульных.
Изначально пользователи глобальной сети выложили в интернет видео, на котором запечатлён уже результат потасовки между представителем власти и уральцем. После это началась проверка по факту превышения полицейским должностных полномочий. Однако, позднее была предоставлена полная видеозапись конфликта – у патрульного при себе была камера. На записи видно, что правоохранители несколько раз предупредили мужчину об ответственности за нарушение сразу нескольких статей КоАП. Помимо этого, полицейские корректно попросили у собравшихся на площадке документы, удостоверяющие личность, а также предупредили агрессивного мужчину о возможности применения к нему спецсредств и физической силы.