Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Обвиняемый свoю вину в сoвершении указанных преступлений признал. В настoящее время по угoловному делу продoлжается выпoлнение следственных действий по сбoру и закреплению доказательственной базы, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

На обвиняемого уже составлено три протокола об административных правонарушениях - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По версии следствия, правоохранители пытались привлечь обвиняемого к ответственности за нарушение режима самоизоляции и распитие спиртных напитков на детской площадке. Однако мужчина сначала высказывался в грубой форме в адрес полицейских, а после этого напал на одного из патрульных.