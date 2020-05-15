В Нижнем Тагиле пенсионер с собачкой обвинил 28-летнюю женщину в грабеже

В дежурную часть ОП №17 на Вагонке обратился пенсионер – мужчина рассказал, что поздно вечером его ограбила незнакомая девушка. Тагильчанин решил выгулять четвероногого друга, в этот момент к нему на улице подошла незнакомка и попросила денег. Мужчина ответил ей отказом, после чего дама сорвала с его шеи золотую цепочку и вытащила из кармана пенсионное удостоверение, в котором у пострадавшего лежали полторы тысячи рублей.

Пенсионер не растерялся – схватил злоумышленницу за рюкзак, висевший за её спиной. С этим вещдоком пострадавший пришёл к правоохранителям. Полицейские вычислили напавшую на тагильчанина даму – ей оказалась 28-летняя уроженка Астрахани. У женщины за плечами был срок в колонии Кировграда за неуплату алиментов. Злоумышленница освободилась в 2014 году, после чего переехала жить в Нижний Тагил. Она призналась в содеянном.

По словам женщины, украденные вещи она продала неизвестному. Сумма ущерба оценивается в семь тысяч рублей.