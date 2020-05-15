СК узнал IP-адреса причастных к публикации портретов нацистов в «Бессмертном полку»
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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СК России установил IP-адреса всех лиц, пытавшихся разместить фото нацистов в акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба ведомства.
Следователям стали известны также и данные владельцев устройств, с которых были загружены изображения. В основном, это иностранные граждане. Ещё 10 человек – жители разных регионов России.
Такие противоправные действия попадают под статью о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, своими действиями нарушители пытались одобрить преступления нацистского режима. Возбуждено уголовное дело.
Анкеты с фотографиями нацистов были отправлены на сайт движения «Бессмертный полк России» в преддверии 9 мая. Неизвестные пытались зарегистрировать изображения офицеров вермахта как советских героев Великой отечественной войны. Позднее информацией заинтересовался СК.
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