Тагильская полиция проверит подростков, глумившихся над мужчиной у вокзала

Очевидцы сообщают, что подростки выкладывали записи глумления над мужчиной в свой аккаунт в Instagram, откуда видео и разошлось по социальным сетям. На записи — мужчина стоит на коленях с приспущенными штанами, рядом бегают подростки, смеются и демонстрируют неприличные жесты.

Реакция в комментариях оказалось резко негативной по отношению к подросткам. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что по данному факту будет организована проверка.

Материалы будут направлены в отдел полиции № 18 для организации проверки по данному факту,заявили в пресс-службе.