Тагильская полиция проверит подростков, глумившихся над мужчиной у вокзала
14 мая в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, как у железнодорожного вокзала двое подростков глумятся над человеком, который стоял на коленях на тротуаре. Был он пьян или имеет проблемы со здоровьем — неизвестно.
Очевидцы сообщают, что подростки выкладывали записи глумления над мужчиной в свой аккаунт в Instagram, откуда видео и разошлось по социальным сетям. На записи — мужчина стоит на коленях с приспущенными штанами, рядом бегают подростки, смеются и демонстрируют неприличные жесты.
Реакция в комментариях оказалось резко негативной по отношению к подросткам. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что по данному факту будет организована проверка.
Материалы будут направлены в отдел полиции № 18 для организации проверки по данному факту,заявили в пресс-службе.
Напомним, в конце апреля в группах Нижнего Тагила в социальных сетях появилось видео, где трое молодых людей ехали на капоте машины. Источники сообщают, что «верхом» передвигались подростки. Судя по видео, машина отечественного производства. Инцидент произошёл в районе дома № 13 на проспекте Строителей. По данному факту также была организована проверка.