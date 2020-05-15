В Нижнем Тагиле «Нексию» разорвало пополам после столкновения со столбом

Автомобиль разорвало на две части — одна половина авто отлетела на трамвайные пути, вторая — на обочину. По словам очевидцев, водитель погиб при сложении машины. В данное время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и Центра защиты населения. Обстоятельства инцидента уточняются.