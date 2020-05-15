В Нижнем Тагиле «Нексию» разорвало пополам после столкновения со столбом
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня, 15 мая, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП — автомобиль Daewoo Nexia въехал в столб. По данным очевидцев, водитель погиб.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Автомобиль разорвало на две части — одна половина авто отлетела на трамвайные пути, вторая — на обочину. По словам очевидцев, водитель погиб при сложении машины. В данное время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и Центра защиты населения. Обстоятельства инцидента уточняются.
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Напомним, 6 мая на Серовском тракте произошла авария с участием четырёх машин. В ДТП пострадали три человека и один погиб.
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