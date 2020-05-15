В Нижнем Тагиле ночью горела квартира в многоэтажном доме
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле в районе улицы Орджоникидзе произошел пожар в квартире, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:18. На место происшествия прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был потушен в 5:49.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. На площади в два квадратных метра повреждено домашнее имущество.
Спасатели при помощи дыхательных аппаратов эвакуировали двух человек. В результате происшествия никто не пострадал.
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