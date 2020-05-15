В Нижнем Тагиле пешехода, перебегавшего дорогу на «красный», сбила Волга

Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 51-летний водитель «Волги» не успел вовремя среагировать, в результате чего допустил наезд на пенсионера. Пострадавшего госпитализировали в ЦГБ№4. У мужчины медики подтвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого бедра, ссадину левой кисти.

В ГИБДД напоминают, что при приближении к пешеходному переходу водителю нужно быть предельно внимательным и снижать скорость. Пешеходам следует убедиться в своей безопасности.