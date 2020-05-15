В Нижнем Тагиле пешехода, перебегавшего дорогу на «красный», сбила Волга
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
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68-летний житель Нижнего Тагила попал под колёса «Волги» на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 15 мая в 10 утра возле кинотеатра «Красногвардеец», сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 51-летний водитель «Волги» не успел вовремя среагировать, в результате чего допустил наезд на пенсионера. Пострадавшего госпитализировали в ЦГБ№4. У мужчины медики подтвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого бедра, ссадину левой кисти.
Водитель «Волги» на момент аварии был трезв.
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В ГИБДД напоминают, что при приближении к пешеходному переходу водителю нужно быть предельно внимательным и снижать скорость. Пешеходам следует убедиться в своей безопасности.
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