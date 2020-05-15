В общежитии УрФУ нашли завернутый в простыню труп студента
Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В общежитии Уральского федерального университета был обнаружен труп 19-летнего молодого человека, пишет Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сюжеты: Екатеринбург
Парень являлся первокурсником Института естественных наук и математики, его труп обнаружили 14 мая. Тело было обмотано простыней, на голове был пакет, на шее — веревка.
По информации издания, сейчас устанавливается, носила ли смерть студента криминальный характер. В пресс-службе УрФУ не отрицали факт случившегося, но порекомендовали обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы. В СК обещали дать комментарий позже.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей