В общежитии УрФУ нашли завернутый в простыню труп студента

Парень являлся первокурсником Института естественных наук и математики, его труп обнаружили 14 мая. Тело было обмотано простыней, на голове был пакет, на шее — веревка.

По информации издания, сейчас устанавливается, носила ли смерть студента криминальный характер. В пресс-службе УрФУ не отрицали факт случившегося, но порекомендовали обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы. В СК обещали дать комментарий позже.