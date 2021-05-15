19-летний екатеринбуржец покончил с собой на глазах у своих мучителей

По версии следствия, погибшего довели до суицида две девушки и 17-летний молодой человек. Они пять часов избивали Александра в квартире, после чего он покончил с собой, не выдержав издевательств.
Погибший окончил колледж, но работал в сети магазинов по продаже пива. По словам друзей, он часто занимал деньги и знал, что его ищут из-за долга. Поэтому он снял квартиру на улице Бакинских Комиссаров, 97, чтобы скрыться от преследователей. Однако прожил там меньше двух недель.
В момент произошедшего с погибшим в квартире находились две девушки 20 и 19 лет, а также 17-летний юноша, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. По версии следствия, они действовали группой лиц по предварительному сговору.
С 00.00 до 05.00 часов утра 7 мая обвиняемые применяли к погибшему физическое насилие, а также унижали его человеческое достоинство. Также в его адрес высказывались различные угрозы. Это привело к тому, что погибший не выдержал издевательств и совершил суицид, рассказал инсайдер.
Он отметил, что на подозреваемых заведено уголовное дело.
Напомним, 18 апреля в Нижнем Тагиле 17-летний молодой человек упал с крыши девятиэтажного дома. Следственный комитете завел уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».