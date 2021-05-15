19-летний екатеринбуржец покончил с собой на глазах у своих мучителей

19-летний екатеринбуржец покончил с собой на глазах у своих мучителей
19-летний екатеринбуржец покончил с собой на глазах у своих мучителей
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
19-летний житель Екатеринбурга Александр Петров совершил самоубийство на глазах трех молодых человек, которые выбивали у него долг.

По версии следствия, погибшего довели до суицида две девушки и 17-летний молодой человек. Они пять часов избивали Александра в квартире, после чего он покончил с собой, не выдержав издевательств.

Погибший окончил колледж, но работал в сети магазинов по продаже пива. По словам друзей, он часто занимал деньги и знал, что его ищут из-за долга. Поэтому он снял квартиру на улице Бакинских Комиссаров, 97, чтобы скрыться от преследователей. Однако прожил там меньше двух недель.

В момент произошедшего с погибшим в квартире находились две девушки 20 и 19 лет, а также 17-летний юноша, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. По версии следствия, они действовали группой лиц по предварительному сговору.

С 00.00 до 05.00 часов утра 7 мая обвиняемые применяли к погибшему физическое насилие, а также унижали его человеческое достоинство. Также в его адрес высказывались различные угрозы. Это привело к тому, что погибший не выдержал издевательств и совершил суицид, рассказал инсайдер.

Он отметил, что на подозреваемых заведено уголовное дело.

Напомним, 18 апреля в Нижнем Тагиле 17-летний молодой человек упал с крыши девятиэтажного дома. Следственный комитете завел уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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Екатеринбург
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