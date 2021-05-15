19-летний екатеринбуржец покончил с собой на глазах у своих мучителей

Погибший окончил колледж, но работал в сети магазинов по продаже пива. По словам друзей, он часто занимал деньги и знал, что его ищут из-за долга. Поэтому он снял квартиру на улице Бакинских Комиссаров, 97, чтобы скрыться от преследователей. Однако прожил там меньше двух недель.