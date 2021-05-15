3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге
3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
3-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Екатеринбурге. Ребенка на самокате сбил водитель иномарки.

Авария произошла возле дома № 27/1 по улице Билимбаевская. Водитель Mitsubishi Galant при совершении поворота допустил наезд на девочку, которая пресекала дорогу на самокате, пишет «Областная газета» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами мягких тканей голени. Ее мама рассказала, что она гуляла с двумя дочками. Старшая из них при пересечении дороги не спешилась с самоката, а выехала вперед родительницы, которая шла с коляской.

За рулём автомобиля находился 43-летний мужчина, со стажем управления шесть лет. По факту ДТП проводится дознание.

Напомним, 14 мая в Нижнем Тагиле водитель мотоцикла пытался скрыться от экипажа ГИБДД. В результате погони мотоциклист не справился с управлением и на улице Балакинская столкнулся с автомобилем. В результате, транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

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Екатеринбург
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