3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами мягких тканей голени. Ее мама рассказала, что она гуляла с двумя дочками. Старшая из них при пересечении дороги не спешилась с самоката, а выехала вперед родительницы, которая шла с коляской.