Девушка сломала челюсть после падения с электосамоката в Екатеринбурге

Девушка сломала челюсть после падения с электосамоката в Екатеринбурге
Девушка сломала челюсть после падения с электосамоката в Екатеринбурге
Сегодня, 19:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Девушка получила перелом челюсти, швы и синяки после падения с арендованного электросамоката в Екатеринбурге.

21-летняя екатеринбурженка решила добраться до магазина на электросамокате. Она и её молодой человек взяли транспорт в аренду. Она отметила, что уже имеет опыт катания на них, но ранее использовала другие модели, пишет «КП-Екатеринбург».

Я ослепла после падения, потеряла сознание. Приходила в себя около 20 минут, рассказала девушка.

Жительница столицы Урала утверждает, что происшествие случилось в момент торможения. У самоката заблокировались только передние колеса, из-за чего девушка опрокинулась.

Пострадавшую госпитализировали в ГБ № 23. У нее диагностирован перелом челюстного сустава, черепно-мозговая травма, ушибы руки. Также несколько швов пришлось наложить на подбородок.

Фирма, в которой был взят в прокат самокат, сослалась на отказ пострадавшей от страховки и сообщился, что может вернуть только деньги за поездку в размере чуть более ста рублей. Екатеринбурженка намерена написать заявление в полицию по факту происшествия. Девушка считает, что пострадала из-за неисправности самоката.

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