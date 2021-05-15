Девушка сломала челюсть после падения с электосамоката в Екатеринбурге

21-летняя екатеринбурженка решила добраться до магазина на электросамокате. Она и её молодой человек взяли транспорт в аренду. Она отметила, что уже имеет опыт катания на них, но ранее использовала другие модели, пишет «КП-Екатеринбург».
Я ослепла после падения, потеряла сознание. Приходила в себя около 20 минут, рассказала девушка.
Жительница столицы Урала утверждает, что происшествие случилось в момент торможения. У самоката заблокировались только передние колеса, из-за чего девушка опрокинулась.
Пострадавшую госпитализировали в ГБ № 23. У нее диагностирован перелом челюстного сустава, черепно-мозговая травма, ушибы руки. Также несколько швов пришлось наложить на подбородок.
Фирма, в которой был взят в прокат самокат, сослалась на отказ пострадавшей от страховки и сообщился, что может вернуть только деньги за поездку в размере чуть более ста рублей. Екатеринбурженка намерена написать заявление в полицию по факту происшествия. Девушка считает, что пострадала из-за неисправности самоката.