Девушка сломала челюсть после падения с электосамоката в Екатеринбурге

Фирма, в которой был взят в прокат самокат, сослалась на отказ пострадавшей от страховки и сообщился, что может вернуть только деньги за поездку в размере чуть более ста рублей. Екатеринбурженка намерена написать заявление в полицию по факту происшествия. Девушка считает, что пострадала из-за неисправности самоката.