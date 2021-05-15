Инспекторы ДПС устроили засаду с гаджетами и поймали пять нарушителей в Екатеринбурге

Инспекторы ДПС устроили засаду с гаджетами и поймали пять нарушителей в Екатеринбурге
Инспекторы ДПС устроили засаду с гаджетами и поймали пять нарушителей в Екатеринбурге
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сотрудники ГИБДД поймали пятерых нарушителей в Екатеринбурге с помощью мобильного приложения.

Рейды проводились инспекторами с целью выявления водителей без прав и собственников автомобилей, не зарегистрировавших транспорт, пишет «КП-Екатеринбург».

С помощью специального приложения, сотрудники ГИБДД видели, когда перед ними появлялся нарушитель. Таким способом были получены 15 оповещений за два часа. Пять из них подтвердились, а нарушители попались сотрудникам полиции.

В отношении нарушителей ПДД были составлены административные материалы за управление без водительского удостоверения. Также к ответственности будут привлечены незарегистрировавшие автомобиль владельцы.

Напомним, в «майские каникулы» в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устроили рейды по поимке пьяных водителей и управляющих автомобилем без прав.

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Екатеринбург
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