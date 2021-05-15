Инспекторы ДПС устроили засаду с гаджетами и поймали пять нарушителей в Екатеринбурге

Рейды проводились инспекторами с целью выявления водителей без прав и собственников автомобилей, не зарегистрировавших транспорт, пишет «КП-Екатеринбург».
С помощью специального приложения, сотрудники ГИБДД видели, когда перед ними появлялся нарушитель. Таким способом были получены 15 оповещений за два часа. Пять из них подтвердились, а нарушители попались сотрудникам полиции.
В отношении нарушителей ПДД были составлены административные материалы за управление без водительского удостоверения. Также к ответственности будут привлечены незарегистрировавшие автомобиль владельцы.
Напомним, в «майские каникулы» в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устроили рейды по поимке пьяных водителей и управляющих автомобилем без прав.